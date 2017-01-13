Крымчан призвали поделиться с лебедями картошкой и солью

Публикации за 13.01.17

Крымские власти призвали крымчан поделиться едой с лебедями.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», минприроды напомнило жителям полуострова, что зимующие в Крыму птицы нуждаются в помощи человека. В особенности забота требуется диким лебедям, обитающим на озере Сасык-Сиваш возле Евпатории и на речке Самарчик рядом с селом Камышиное Раздольненского района.

Кормить пернатых экологи советуют зерном и кормом, содержащим питательные вещества. Полезными для птиц будут пшеница, овес, ячмень, просо, отруби, рыба, морковь, вареный картофель, соль и костная мука. А вот хлеб орнитологи давать не советуют, особенно черный. Он вызывает тяжелое брожение в желудочно-кишечном тракте, что может убить птицу.

Симферополь, Глеб Сиверов

Симферополь. Другие новости 13.01.17

В Ялте пристав отправится на скамью подсудимых – слишком любил деньги. / На строительство мечети в Симферополе выделяют 1 млрд рублей. Строителей попросят ускориться. / Подрядчик не виноват, но все равно будет наказан: власти Евпатории отреагировали на критику СМИ и горожан. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»