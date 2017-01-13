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Крым

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Публикации за 13.01.17

Крымчан призвали поделиться с лебедями картошкой и солью

Крымчан призвали поделиться с лебедями картошкой и солью

Крымские власти призвали крымчан поделиться едой с лебедями.

Новый День: Крымчан призвали поделиться с лебедями картошкой и сольюКак передает корреспондент агентства минприроды напомнило жителям полуострова, что зимующие в Крыму птицы нуждаются в помощи человека. В особенности забота требуется диким лебедям, обитающим на озере Сасык-Сиваш возле Евпатории и на речке Самарчик рядом с селом Камышиное Раздольненского района.

Кормить пернатых экологи советуют зерном и кормом, содержащим питательные вещества. Полезными для птиц будут пшеница, овес, ячмень, просо, отруби, рыба, морковь, вареный картофель, соль и костная мука. А вот хлеб орнитологи давать не советуют, особенно черный. Он вызывает тяжелое брожение в желудочно-кишечном тракте, что может убить птицу.

Симферополь, Глеб Сиверов

Симферополь. Другие новости 13.01.17

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