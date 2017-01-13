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Крым

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Публикации за 13.01.17

В Феодосии восстановили имена 156 солдат Великой Отечественной войны

В Феодосии восстановили имена 156 солдат Великой Отечественной войны

В Феодосии прошла торжественная церемония открытия мемориальных плит с восстановленными именами красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент агентства , в Братской могиле на старом городском кладбище захоронены участники Керченско-Феодосийского десанта, освободители города. Сюда же был перенесен прах воинов Великой Отечественной войны, найденных позже.

До сих пор были известны имена более четырехсот человек, но энтузиасты продолжали работу по восстановлению имен неизвестных солдат, в последнее время – через Интернет.

Так удалось узнать имена еще 156 воинов. Старшему, возвращенному из забвения, был 41 год, младшим – по 18 лет.

Мемориальные плиты с восстановленными именами героев были подготовлены благодаря гранту министерства образования на реализацию проекта «Мемориалы Победы».

Плиты установили на Братской могиле. Поисковая работа продолжается.

Напомним, в апреле 2015 года Феодосия получила почетное звание города воинской славы.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.01.17

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