В Ялте просят застройщиков не уродовать город

Публикации за 13.01.17

Администрация Ялты просит застройщиков не уродовать город. Некоторые соглашаются на компромиссы – обмен участков или строительство зданий пониже. Так, в парке имени Калинина многоэтажку строить не будут.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в 2004 и 2006 годах Ялтинский городской совет передал в аренду компании ООО «Зодиак Центр» два земельных участка по улице Пушкинской: 3 и 3-а (сквер Калинина). Арендатор планировал использовать их для строительства и обслуживания экспериментального многоквартирного многоэтажного жилого дома. Но к строительству, по счастью, не приступил.

В сентябре 2016 года администрация города подала в арбитражный суд Республики Крым исковые заявления о расторжении старых договоров аренды земельных участков. Власти Ялты настаивали, что данные участки являются зелёными зонами и территориями общего пользования, поэтому не должны застраиваться.

До суда дело не дошло, арендатор согласился не строить 12-этажку в сквере Калинина, участок возвращается в собственность города. В качестве компенсации застройщику предложили возможность благоустроить прилегающую к скверу территорию, на месте существующих кафе, объектов выносной торговли и разрушенного здания построить более эстетичный объект, который гармонично впишется в существующий ландшафт. О его предполагаемых размерах не сообщается, но это точно будет не многоэтажное здание.

В городе и прилегающих поселках есть множество территорий, которые в украинский период были отданы под строительство высоток: например, возле старой почты и санатория «Киев».

На участке в районе малой канатной дороги застройщик оформил градостроительную документацию, перечислил инвестиционные средства в бюджет Ялты – чтобы построить 12-этажное здание. С ним удалось договориться, убедив его существенно снизить этажность строения.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.01.17

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