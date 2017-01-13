В России пойдут по рукам стальная Керчь и серебряный Херсонес

Публикации за 13.01.17

Центробанк России пополнит монетную коллекцию изображениями крымских достопримечательностей

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в 2017 году

в оборот планируется ввести по 5 млн двухрублевых монет с оттиском знаковых памятников городов-героев Керчи и Севастополя на аверсе. Кроме того, будут выпущены 1 тысяча серебряных монет (номиналом 25 рублей) с изображением Херсонеса Таврического и 5 тысяч трехрублевых монет с чеканкой крымского армянского монастыря Сурб-Хач.

Во втором полугодии 2017 года главный российский банк представит лимитированную партию монет, посвященных выдающимся личностям России, среди которых будет серия, приуроченная к 200-летию со дня рождения художника Ивана Айвазовского. Для коллекционеров отчеканят не более 3 тыс. серебряных монет номиналом 2 рубля.

На 2018 год в рамках серии «Памятники архитектуры России» Центробанк уже запланировал выпуск монет с изображением симферопольского Свято-Троицкого собора.

Напомним, в 2016 году в обращение были выпущены памятные серебряные монеты с евпаторийской мечетью Джума-Джами.

Симферополь, Глеб Сиверов

Симферополь. Другие новости 13.01.17

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