В Керчи отказались модернизировать филиал «Крымхлеба» и отмахнулись от пары сотен миллионов рублей

Публикации за 13.01.17

Администрация Керчи отклонила предложение инвестора вложить деньги в хлебное производство.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в Крыму объявился инвестор, пожелавший модернизировать предприятие «Крымхлеб», национализированное после вступления Крыма в Россию.

Согласно предложенному проекту инвестор намеревался вложить в обновление производства и инфраструктуры всей сети «Крымхлеба» 1,6 млрд рублей, при этом 183 млн руб. были бы направлены конкретно в Керченский филиал. Кроме финансовой прибыли, город мог получить 50 новых рабочих мест.

Однако рабочая группа при керченской администрации инициативу предпринимателя не поддержала, признав ее нецелесообразной.

По словам руководства местного предприятия, немалую роль в принятии решения сыграло то, что инвестор не встречался с коллективом и не интересовался мнением людей.

«У коллектива крайне негативное отношение к частному собственнику. Что касается роста объемов, то он есть на сегодняшний день и без таких баснословных инвестиций. За этот год мы создали 48 новых рабочих мест на существующем предприятии», – отметил директор Керченского филиала ГУП РК «Крымхлеб» Александр Кучеренко.

Он подчеркнул, что в настоящее время предприятие покрывает 80% потребностей Керчи и Ленинского района, а остальное берут на себя частные пекарни, и, даже если увеличить объемы, спроса на продукцию не будет.

Вспомнили и печальное прошлое «Крымхлеба»: председатель Общественного совета города Галина Мазилова отметила, что у хлебокомбината существовала сеть из 12 магазинов, которая была уничтожена как раз владельцем предприятия, когда оно находилось в частной собственности.

Власти Керчи, решив не ссориться с трудовым коллективом, категорически не желающим переходить под частное управление, признали инвестпроект нецелесообразным.

Керчь, Глеб Сиверов

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