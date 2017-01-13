«Лопату в руки и вперед!» Крымчане в шоке от хамства чиновников

Публикации за 13.01.17

Крымчан шокировало отношение чиновников Симферопольского района к проблемам местных населенных пунктов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в Перовском сельском совете вместо того, чтобы разъяснить жителям, когда будет убран снег с сельских улиц, а – еще лучше – этот снег убрать, предложили сельчанам самим навести порядок.

Скриншоты с соответствующей перепиской опубликовал один из жителей Крыма.

«Прошу Вас сообщить, когда будет осуществлена уборка дорог и улиц от снега в населенных пунктах Перовского сельского совета, в том числе и улиц сел Ключи и Веселое», – отправил обращение мужчина на электронную почту органа власти. И получил ответ: «Лопату в руки и вперед».

«Удивительный ответ Перовского сельского совета. Скажите, зачем идти во власть?», – возмущается мужчина у себя на странице в Facebook.

Другие пользователи соцсети уже предложили крымчанину направить скриншоты с перепиской в прокуратуру, чтобы в надзорном ведомстве дали оценку работе чиновников.

Стоит отметить, что электронный адрес (perovskiy-sov@mail.ru), с которого и пришел ответ, указан в официальных контактных данных органов власти Перовского сельского поселения Симферопольского района в соответствующем разделе портала крымского правительства.

Примечательно, что с аналогичным названием существует и аккаунт в сети «Мой мир».

Судя по указанной в нем информации, владелец почты, именующийся как «Перовский Совет», утром 9 апреля и 3 сентября 2015 года занимался установкой онлайн-игр для аккаунта. Согласно производственному календарю, опубликованному министерством труда и социальной защиты Крыма, эти дни считались рабочими.

Не удивительно, что человеку, скрывающемуся за аккаунтом «Перовский Совет», трудно оторваться от своих увлечений ради незнакомого мужика, попросившего убрать снег.

Симферопольский район, Леонид Маковецкий

Симферопольский район. Другие новости 13.01.17

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