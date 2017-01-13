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Крым

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Публикации за 13.01.17

«Лопату в руки и вперед!» Крымчане в шоке от хамства чиновников

«Лопату в руки и вперед!» Крымчане в шоке от хамства чиновников

Крымчан шокировало отношение чиновников Симферопольского района к проблемам местных населенных пунктов.

Как передает корреспондент агентства , в Перовском сельском совете вместо того, чтобы разъяснить жителям, когда будет убран снег с сельских улиц, а – еще лучше – этот снег убрать, предложили сельчанам самим навести порядок.

Скриншоты с соответствующей перепиской опубликовал один из жителей Крыма.

Новый День: ''Лопату в руки и вперед!'' Крымчане в шоке от хамства чиновников

«Прошу Вас сообщить, когда будет осуществлена уборка дорог и улиц от снега в населенных пунктах Перовского сельского совета, в том числе и улиц сел Ключи и Веселое», – отправил обращение мужчина на электронную почту органа власти. И получил ответ: «Лопату в руки и вперед».

Новый День: ''Лопату в руки и вперед!'' Крымчане в шоке от хамства чиновников

«Удивительный ответ Перовского сельского совета. Скажите, зачем идти во власть?», – возмущается мужчина у себя на странице в Facebook.

Другие пользователи соцсети уже предложили крымчанину направить скриншоты с перепиской в прокуратуру, чтобы в надзорном ведомстве дали оценку работе чиновников.

Стоит отметить, что электронный адрес (perovskiy-sov@mail.ru), с которого и пришел ответ, указан в официальных контактных данных органов власти Перовского сельского поселения Симферопольского района в соответствующем разделе портала крымского правительства.

Примечательно, что с аналогичным названием существует и аккаунт в сети «Мой мир».

Новый День: ''Лопату в руки и вперед!'' Крымчане в шоке от хамства чиновников

Судя по указанной в нем информации, владелец почты, именующийся как «Перовский Совет», утром 9 апреля и 3 сентября 2015 года занимался установкой онлайн-игр для аккаунта. Согласно производственному календарю, опубликованному министерством труда и социальной защиты Крыма, эти дни считались рабочими.

Новый День: ''Лопату в руки и вперед!'' Крымчане в шоке от хамства чиновников

Не удивительно, что человеку, скрывающемуся за аккаунтом «Перовский Совет», трудно оторваться от своих увлечений ради незнакомого мужика, попросившего убрать снег.

Симферопольский район, Леонид Маковецкий

Симферопольский район. Другие новости 13.01.17

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