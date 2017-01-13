В Крыму отменят родительскую плату за детские сады в сельских районах

Публикации за 13.01.17

В Крыму с 2018 года собираются отменить плату за пребывание детей в сельских детских садах. Об этом завил глава республики Сергей Аксенов. Как уже сообщал «Новый День», с подобной инициативой глава Крыма выступил еще в ноябре 2016 года. Тогда скептики заявили, что такой подход противоречит федеральному законодательству, предусматривающему исключительно адресную помощь – то есть, только тем, кто документально докажет, что относится к категории малоимущих.

«Мы будем продвигать свою инициативу на всех уровнях», – настаивал Аксенов, отмечая, что на полуострове, особенно в сельских поселениях, многие не могут водить детей в дошкольные учреждения, так как ежемесячная плата им не по карману. Таким образом, тормозятся процессы социализации и развития детей, кроме того, многие малыши остаются дома без присмотра, так как родителям надо работать, а брать с собой детей они не могут.

Теперь инициативу начали претворять в жизнь – пока в виде эксперимента в сельской местности. Министерство образования, науки и молодежи Крыма уже рассчитало все затраты в разрезе каждого района и поселка: данная программа обойдется бюджету Крыма примерно в 1 миллиард рублей. «Если бюджетные доходы позволят это осуществить в 2017 году, то можно начать реализацию данной программы уже в текущем году. Но с 1 января 2018 года мы точно такую практику в сельских районах введем», – заявил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.01.17

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