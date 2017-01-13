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Крым

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Публикации за 13.01.17

Крымские порты отпустят на вольные хлеба / Но на коротком поводке

Крымские порты отпустят на вольные хлеба Но на коротком поводке

Управление Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю намерено проверить обоснованность тарифов в морских портах полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проверки начнутся в ближайшее время и коснутся ГУП «Крымские морские порты» и Севастопольского морского порта.

При этом поднят вопрос о придании ряду портов самостоятельного юридического статуса: в первую очередь, речь идет о гаванях Керчи и Феодосии. Предполагается, что это ускорит модернизацию портов, облегчит работу с клиентами, позволит использовать более гибкие схемы в тарифной политике. «Мы выведем на рынок новых игроков, которые смогут сами себе зарабатывать на жизнь», – заявили в УФАС, но на первом этапе предложили сохранить общую диспетчеризацию грузопотоков за ГУП «Крымские морские порты».

Напомним, в марте 204 года Государственный совет Крыма принял решение о национализации Керченской паромной переправы, Керченского морского торгового порта, Керченского морского рыбного порта, Феодосийского морского торгового порта, Ялтинского морского торгового порта, Евпаторийского морского торгового порта – все они включены в состав ГУП «Крымские морские порты». Кроме того, были национализированы Севастопольские морские торговый и рыбный порты.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.01.17

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