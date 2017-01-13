В Крыму ускорят процесс возврата денег вкладчикам украинских банков

Публикации за 13.01.17

В Крыму планируют ускорить процесс ускорить возврата денег обманутым вкладчикам украинских банков. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», только в украинском «Приватбанке» вклады, превышающие 700 тыс рублей, имели 9 тысяч крымчан. Общая сумма составляла 5,3 млрд рублей. Компенсировать вклады было решено из денег, вырученных после продажи имущества группы «Приват», оставшегося в Крыму и национализированного в 2014 году. Первый транш выплат вкладчики получили в 2016 году после продажи санатория «Форос» за 1,2 мдрд руб. Тогда каждому из них выплатили по 23% от суммы вклада. Следующие четыре объекта недвижимости из «списка Коломойского» были проданы по первоначальным ценам из-за отсутствия интереса со стороны покупателей. Было выручено 245,7 млн рублей.

«На этот год намечен план на 2 млрд рублей, которые мы обязательно должны передать вкладчикам, – сообщил Аксенов на встрече с министром имущественных и земельных отношений региона Анной Анюхиной. – Попробуем оценить и продать в этом году большее количество объектов».

Министр отметила, что штатная численность ведомства ограничена, поэтому возникают сложности в работе по продаже недвижимости.

«Закрепите за этим направлением одного из заместителей, который целиком будет заниматься данным вопросом, он очень важен. На следующей неделе предоставьте по объектам Коломойского график подготовки документов, выставления на конкурсные процедуры, чтобы его опубликовали, и появилось понимание, сколько еще осталось объектов, до которых не дошли», – поручил глава Крыма, подчеркнув необходимость максимально усилить работу в этом направлении.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.01.17

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