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Публикации за 14.01.17

На Украине запатентовали рисунки и описание танка – «конкурента Арматы» (ФОТО)

На Украине запатентовали рисунки и описание танка – «конкурента Арматы» (ФОТО)

Украинские оборонщики создали чертёж и напечатали концепцию современного украинского частично необитаемого и дистанционно управляемого танка.

Как передаёт корреспондент РИА , файл с концепцией и эскизами уже зарегистрирован Укрпатентом, а чертежи с описанием опубликованы на сайте Национального промышленного портала Украины.

Разработчики дали танку имя T-Reks и назвали его главным конкурентом российской Арматы. Согласно новой концепции, украинские танкостроители будут переделывать Тирекс из старых советских танков Т-64 и Т-72, сообщают украинские СМИ.

Танк предполагается оснастить 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами, а также динамической защитой «Нож» и «Дуплет».

«Тирекс», предполагают конструкторы, должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. По аналогии с «Арматой» он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней.

Несколькими годами ранее, главный редактор украинского журнала Defense Express Сэргий Згурэць заявлял, что первый образец танка Тирекс будет выпущен до конца 2016 года. Как говорилось в сообщении создателей эскиза танка, новые машины будут «сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную «Армату».

Новый День: На Украине запатентовали рисунки и описание танка – ''конкурента Арматы'' (ФОТО)

Новый День: На Украине запатентовали рисунки и описание танка – ''конкурента Арматы'' (ФОТО)

Рисунки с сайта «Национальный промышленный портал»

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.01.17

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