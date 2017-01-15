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Публикации за 15.01.17

Идеальный гражданин хорошо скачет и плохо считает: на Украине решили изменить школьную программу

Идеальный гражданин хорошо скачет и плохо считает: на Украине решили изменить школьную программу

Минобразования Украины решило существенно изменить программу обучения для 10-11-х классов. Проект реформирования старшей школы опубликован на сайте ведомства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из обязательной части учебного плана предполагается убрать физику, химию, биологию, географию, информатику – эти предметы перенесут в вариативный (дополнительный) список – школа сама выберет, какую дисциплину и в каком объеме буду изучать ученики.

Существенно сокращается курс математики: сейчас на алгебру и геометрию отводится 4 в неделю в 10-м классе и 5 часов – в 11-м, но минобраз предлагает отвести на них по 3 часа в неделю в каждом классе. Еще 3 часа в рамках обязательной программы выделяется на основы естественных наук в рамках объединённого курса «Человек и природа», на изучение которого отводится 3 часа в неделю. Основы экономики, правоведения и психологии будут преподавать в курсе «Человек и общество» (2 часа в неделю).

Зато школьники будут больше заниматься физкультурой (3 часа в неделю вместо 2 сегодняшних).

В целом, обязательную составляющую учебного плана предлагается сократить на 30%, а дополнительную увеличить в 2 раза: если сейчас соотношение учебных часов в неделю составляет 29,5 к 8,5, то после реформы в 10 классе на долю обязательных предметов будет приходиться 20,5 часов, а на долю дополнительных – 17,5.

Киев, Платон Ефимчук

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