В Крыму падают цены на жилье

Публикации за 16.01.17

В Крыму в течение 2016 года существенно подешевело жилье. Тенденция отмечалась как на первичном, так и на вторичном рынках.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», после вхождения полуострова в состав России в Крыму начался стремительный рост цен на недвижимость. В частности, по данным портала Domofond, цены в Севастополе с июля по декабрь 2014 года увеличились почти на 43% и достигли 169 тысяч 686 рублей за квадратный метр. В Симферополе рост за этот же период отмечен на уровне 54% – в декабре 2014 в столице Крыма просили 134 тысячи 354 рубля за «квадрат».

В 2015 году ажиотаж начал спадать, и цены резко пошли вниз: в декабре в Севастополе стоимость квадратного метра составляла в среднем 87,5 тысяч за квадратный метр, в Симферополе – чуть более 77 тысяч.

В 2016 году тенденция сохранилась: в первые месяцы отмечался незначительный рост, а потом началось падение. В Севастополе за год цены снизились в среднем на 7%, в Симферополе – на 9%, по отдельным позициями падение достигло 20%.

Самым дорогим городом полуострова остается Ялта, но и здесь отмечено существенное сокращение цены: за год ялтинская недвижимость подешевела на 8%, в декабре за квадратный метр на вторичном рынке просили от 105 до 125 тысяч за квадратный метр, при покупке вновь построенного жилья можно было уложиться в 95 тысяч за «квадрат».

Подешевела и аренда, правда, не столь существенно: за год цены в этом секторе снизились на 4%. Сегодня в Севастополе цена на съемную квартиру определяется из расчета 470 рублей за квадратный метр, в Симферополе – 580 рублей, в Ялте – 551 рубль.

Специалисты отмечают, что в наступившем году тенденция снижения цен на жилую недвижимость в Крыму сохранится.

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 16.01.17

Железнодорожные подходы к Крымскому мосту построит Ротенберг. Другие подрядчики испугались санкций и невысокого дохода от проекта. / Подготовлен проект резолюции в ООН о нарушениях Украиной прав человека в Крыму. / Российским студентам отказали в кредитах на образование. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»