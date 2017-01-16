Туман задержал в Симферополе ряд авиарейсов

Публикации за 16.01.17

В аэропорту «Симферополь» из-за непогоды задерживается вылет авиарейсов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в районе аэродрома из-за сильного тумана ограниченная видимость. В крымской воздушной гавани задерживаются семь рейсов. Самолеты вылетят с опозданием в Москву и Сочи. По предварительным прогнозам улучшение погодных условий ожидается ближе к обеду.

Стоит отметить, что ночью из-за ограниченной видимости остановила работу и Керченская паромная переправа, но туман над проливом уже рассеялся. «Сегодня в 10.40 работа переправы возобновилась. До этого была видимость меньше 300 метров и паромы не ходили», – сообщили агентству «Новый День» в «Морской дирекции».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 16.01.17

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