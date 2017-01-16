Жители Керчи выступили против застройки парков, чиновники протест общественности пока игнорируют

Публикации за 16.01.17

Активисты организации «Экология и Мир» вышли на улицы Керчи, чтобы собрать подписи горожан, не согласных с планами вырубки городских парков.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», за несколько часов было собрано около 850 подписей.

«Сбор продолжается. В ближайшее время подписи будут переданы в Общероссийский народный фронт и в администрацию Керчи», – рассказал активист экологической организации Андрей Страшко. По его словам, такая необходимость возникла из-за бездействия местных властей.

20 декабря 2016 года на сходе горожан жители Керчи высказались против застройки парковых зон. Соответствующая резолюция была принята и направлена главе администрации города Владимиру Подлипенцеву. Однако градоначальник сослался на отсутствие под документом подписей и никаких мер не принял.

Идея построить в городских парках многоквартирные дома и гостиницы появилась в 2012 году. Тогда ещё украинские власти приняли план зонирования, который существенно сокращает парковую территорию и разрешает вести градостроительную деятельность. План зонирования напрямую нарушает генеральный план застройки, принятый годом ранее.

На сегодняшний день в парках, несмотря на протесты горожан, ведется вырубка деревьев. В каждом из керченских парков собираются построить минимум один многоквартирный дом и объекты инфраструктуры.

Керчь, Галия Шакирова

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