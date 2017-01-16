В честь Доктора Лизы в Евпатории назвали детский санаторий

Публикации за 16.01.17

В Евпатории военному детскому клиническому санаторию присвоили имя Елизаветы Глинки, известной также как Доктор Лиза.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», предложение о переименовании крымской здравницы было внесено Минобороны России. «Присвоением военному санаторию почётного наименования отмечаются особые заслуги коллектива этого учреждения по медицинской реабилитации детей военнослужащих и других граждан России», – сообщается на сайте правительства России.

Напомним, Доктор Лиза, спасшая десятки больных и раненых в зонах вооружённых конфликтов детей, погибла при крушении самолета Ту-154. Похороны главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки состоялось сегодня на Новодевичьем кладбище Москвы.

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 16.01.17

На «закрытом» Ай-Петри придумали новое развлечение для туристов (ФОТО). / Традиция есть традиция: крещенская ночь в Крыму будет морозной. / Ученые разработали новый метод лечения рака специальными наночастицами. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»