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Крым

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Публикации за 16.01.17

В честь Доктора Лизы в Евпатории назвали детский санаторий

В честь Доктора Лизы в Евпатории назвали детский санаторий

В Евпатории военному детскому клиническому санаторию присвоили имя Елизаветы Глинки, известной также как Доктор Лиза.

Как передает корреспондент агентства , предложение о переименовании крымской здравницы было внесено Минобороны России. «Присвоением военному санаторию почётного наименования отмечаются особые заслуги коллектива этого учреждения по медицинской реабилитации детей военнослужащих и других граждан России», – сообщается на сайте правительства России.

Напомним, Доктор Лиза, спасшая десятки больных и раненых в зонах вооружённых конфликтов детей, погибла при крушении самолета Ту-154. Похороны главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки состоялось сегодня на Новодевичьем кладбище Москвы.

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 16.01.17

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