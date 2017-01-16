Публикации за 16.01.17

В Крыму резко выросло число выявленных финансовых нарушений: по результатам проведенных Крымфиннадзором проверок в 2016 году правоохранительными органами возбуждено 18 уголовных дел, что в 1,5 раза превышает показатели 2015 года.

Как уже сообщал «Новый День», служба финансового надзора Крыма, в числе прочего, установила нарушения в роддоме Ялты: на 555 тысяч рублей незаконно выплатили заработную плату и стимулирующие надбавки; еще ряд трат на общую сумму 1,7 млн рублей расценено как неэффективное использование денежных средств и имущества.

Нецелевое расходование бюджетных средств обнаружено в администрации города Щелкино, ущерб составил почти 5,5 млн рублей. Крымская железная дорога «увела» у государства более 53 миллионов рублей.

Кроме того, служба финансового надзора РК зафиксировала нарушения на 203 миллиона рублей при распределении генераторов во время блэкаута.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 16.01.17

Дефицит дошкольных учреждений в Крыму продолжат закрывать модульными детсадами. / В честь Доктора Лизы в Евпатории назвали детский санаторий. / На «закрытом» Ай-Петри придумали новое развлечение для туристов (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»