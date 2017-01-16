Срочно нужны чиновники: администрация Феодосии опубликовала длинный список плохо оплачиваемых вакансий

Публикации за 16.01.17

Администрация Феодосии опубликовала длинный список плохо оплачиваемых вакансий. Желающих работать за 14 -18 тысяч руб не находится.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в Феодосии и окружающих ее поселках остро не хватает муниципальных служащих: администрация опубликовала список, содержащий два десятка вакансий. Для чиновников есть работа и в городе, и в Насыпном, и в Щебетовке, и в Приморском, и в Орджоникидзе.

Как пояснили в мэрии, нехватка специалистов типична для органов местной власти, ситуация в Феодосии не является чем-то исключительным, объявления о вакансиях появляются регулярно.

Текучесть кадров объясняется, в первую очередь, большим объемом работы при невысоких зарплатах бюджетников. В Щебетовке специалисту 1 категории предлагают 14 тыс руб, ведущему специалисту в Приморском – 17 тыс.

Опытный специалист по информационной безопасности искал и нашел работу с заплатой более 30 тыс руб (начальнику отдела предлагают именно столько). С архитекторами ситуация другая – после скандалов и увольнений в Симферополе кого-то из феодосийских специалистов пригласили работать в столицу республики.

Давно не находится желающих занять вакансию ведущего специалиста контрольно-ревизионного сектора с зарплатой 17 тыс руб. Реально мыслящие люди понимают, как трудно будет при таком окладе не принять «барашка в бумажке» от контролируемых.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 16.01.17

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