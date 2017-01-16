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Крым

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Публикации за 16.01.17

Администрация Симферополя обновляется старыми кадрами

Администрация Симферополя обновляется старыми кадрами

В администрации Симферополя «перетряхивают» заместителей главы. На внеочередной сессии горсовета 18 января рассмотрят ряд кадровых вопросов.

Как передает корреспондент агентства , Сергея Круцюка предполагается передвинуть из кресла первого заместителя главы в просто заместители.

Интересно, что на сайте горадминистрации биографий и даже портретов заместителей Геннадия Бахарева нет – темные пятна. Тем не менее, в интернете нашлись сведения о некоторых моментах жизни Круцюка. В Крыму с 1984 года, работал военруком и учителем физкультуры, консультантом кабинета политпросвещения, инструктором идеологического отдела Симферопольского райкома КПУ. В 2000 году назначен заместителем председателя Симферопольской райгосадминистрации, потом – председатель Симферопольского районного совета.

Первым заместителем главы администрации, предположительно, станет Александр Овдиенко, который тоже давно занимает в Крыму различные посты. Пресса познакомилась с отставным полковником, когда он был соратником олигарха крымского масштаба Андрея Сенченко, по списку «Батькивщины» он прошел в парламент АРК.

В 2010 году ненадолго стал первым заместителем Симферопольского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. Состав той администрации был своеобразным: чиновники воровали в таких масштабах, что большинство «макеевских назначенцев», несмотря на покровительство главы правительства Василия Джарты, оказались под следствием или в бегах.

Овдиенко, первым заговоривший о необходимости ликвидации дикого рынка «Козлятник», покинул кресло тоже не по собственному желанию. Снова он появился во власти в 2013 году в качестве председателя Сакской районной администрации, рассчитывал сохранить пост и после Крымской весны, но что-то пошло не так. В те периоды, когда он не занимал административных постов, работал в аппарате парламента Крыма. В последние месяцы был советником спикера.

На должность другого заместителя главы администрации Симферополя планируется Нариман Исаев. Он юрист, работал заместителем начальника юридического отдела Государственной налоговой инспекции в Симферополе, судьей третейского суда РК. С апреля 2015 года Исаев – заместитель начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым. Он, видимо, получит руководящее кресло по крымско-татарской квоте взамен недавно ушедшего в отставку Тейфука Гафарова, который с 2014 года курировал сферу торговли.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 16.01.17

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