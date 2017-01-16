NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 16.01.17

Крымские школы избавят от второй смены

Крымские школы избавят от второй смены

В Крыму намерены избавиться от второй смены в школах.

Как передает корреспондент агентства , для этого крымские власти планируют построить больше образовательных учреждений.

«Вторая смена в школе вызвана тем, что в одну смену в помещения все не помещаются. Поэтому отменить вторую смену – значит сократить контингент, что сделать мы не можем. На сегодняшний день в Российской Федерации во вторую смену учится 25% всех детей, у нас этот процент составляет 6,7%. И касается только четырех городов, где по ФЦП будут построены восемь новых школ», – рассказала министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

Так, на 1 сентября 2017 года запланировано долгожданное открытие школы в симферопольском микрорайоне Фонтаны. Новое учреждение позволит решить проблему со второй сменой минимум в пяти близлежащих школах.

«Действительно, сегодня первые-шестые классы – это классы, которые учатся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. И настолько насыщенный учебный день уже не позволяет, по сути, быть второй смене. Потому что ребенок загружен более 7-7,5 часов», – пояснила министр.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.01.17

Администрация Симферополя обновляется старыми кадрами. / Срочно нужны чиновники: администрация Феодосии опубликовала длинный список плохо оплачиваемых вакансий. / «Доскакались»: в Севастополе уволят главного дорожника. За отсутствие дорог.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter