Крымские школы избавят от второй смены

Публикации за 16.01.17

В Крыму намерены избавиться от второй смены в школах.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», для этого крымские власти планируют построить больше образовательных учреждений.

«Вторая смена в школе вызвана тем, что в одну смену в помещения все не помещаются. Поэтому отменить вторую смену – значит сократить контингент, что сделать мы не можем. На сегодняшний день в Российской Федерации во вторую смену учится 25% всех детей, у нас этот процент составляет 6,7%. И касается только четырех городов, где по ФЦП будут построены восемь новых школ», – рассказала министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

Так, на 1 сентября 2017 года запланировано долгожданное открытие школы в симферопольском микрорайоне Фонтаны. Новое учреждение позволит решить проблему со второй сменой минимум в пяти близлежащих школах.

«Действительно, сегодня первые-шестые классы – это классы, которые учатся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. И настолько насыщенный учебный день уже не позволяет, по сути, быть второй смене. Потому что ребенок загружен более 7-7,5 часов», – пояснила министр.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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