Держаться корней: Крым эпохи Золотой Орды представили на выставке в Центральном музее Тавриды (ФОТО)

Публикации за 16.01.17

Центральный музей Тавриды презентовал новую выставку, посвященную истории и культуре Крыма в период XIII-XIV веков – «Крымский Юрт Золотой Орды. Наследие исчезнувшей империи». Уникальная экспозиция собрала предметы быта и культуры крымских золотоордынцев из 6 музеев и частных коллекций.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на презентации директор музея Тавриды Андрей Мальгин отметил, что к этой выставке музейщики шли много лет: «История Золотой Орды для современной крымско-татарской культуры имеет примерно такое же значение, как Древняя Русь для культуры России. Это одна из важнейших эпох в истории Крыма, но не только», – подчеркнул он.

Выставку собирали 6 музеев: Центральный музей Тавриды и его Алуштинский филиал, Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия, Старо-крымский историко-литературный музей, Бахчисарайский музей-заповедник, Феодосийский музей древностей.

«Эта выставка была бы невозможна без участия Старо-крымской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа, – указал Мальгин. – С 70-х годов XX века эта экспедиция ведет планомерные раскопки городища Солхат, ныне Старого Крыма».

По словам директора музея, в свете развивающихся торговых отношений все чаще приходится слышать о возрождении «Великого шелкового пути».

«Это как раз та система коммуникаций, которая сложилась в Великой Монгольской империи и соединила далекие берега Тихого и Атлантического океанов, Европу и Азию, – уточнил он. – Крым на этом пути играл огромную роль, как перекресток цивилизаций».

В свою очередь вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов добавил, что история Крыма является достоянием всех народов, которые сейчас проживают на полуострове.

«Молодежь по-разному слышит историю, по-разному ее деды рассказывают, но такая показательная история говорит о том, что все открыто, что все на самом деле было, и это достояние всех нас, и очень способствует развитию и гармонизации межнациональных отношений», – считает вице-спикер.

Золотая Орда отдельно в Крыму ранее представлена не была. Собранные воедино артефакты иллюстрируют появление исламской культуры на полуострове – геральдические плиты из Кафы с тамгой Джучидов (ханов Золотой Орды), фрагмент закладной плиты мечети, датированный 1302 годом, обширная монетная система крымской чеканки с XIII по XV века, керамика производства Солхата, ювелирные изделия, в том числе перстни с сельджукскими драконами и арабскими надписями, караимские надгробные плиты времен Золотой Орды.

Выставка продлится в Центральном музее Тавриды до конца апреля. Ее устроители не исключают, что экспозиция вызовет интерес не только в Крыму, но и в тех регионах РФ, которые обоснованно могут считать себя наследниками Золотой Орды – Казань, Астрахань, Поволжье, Сибирь.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 16.01.17

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