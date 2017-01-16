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Крым

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Публикации за 16.01.17

Больше тысячи сирот в Крыму ждут получения квартир

Больше тысячи сирот в Крыму ждут получения квартир

В Минобразе Крыма недовольны темпами приобретения жилья для детей-сирот.

Как передает корреспондент агентства , в 2016 году удалось купить всего 50 квартир, в то время как нуждающихся гораздо больше.

«Цифра, конечно, по сравнению с предыдущими годами, с одной стороны, очень большая, потому что раньше такой меры поддержки вообще не было, а с другой стороны, нуждающихся чуть более тысячи человек. И, конечно, темпы по 50 человек в год недостаточны», – признала министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

Чиновница призвала муниципалитеты республики не только использовать федеральные деньги, но и задействовать свои бюджеты для ускорения решения проблемы.

«Мне хотелось бы сказать слова благодарности в данной части муниципальным образованиям, которые софинансировали приобретения жилья уже в этом году. Симферополь, Алушта, Ялта, Евпатория – эти муниципальные образования достаточно своих финансовых средств вложили, чтобы купить достойное жилье», – сказала Гончарова.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.01.17

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