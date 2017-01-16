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Крым

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Публикации за 16.01.17

Крымские автошколы и центры подготовки кадров не спешат получать лицензии

Крымские автошколы и центры подготовки кадров не спешат получать лицензии

Частные образовательные организации Крыма, в том числе автошколы и центры повышения квалификации и переподготовки кадров, не торопятся обращаться в территориальное управление Рособрнадзора за получением лицензий.

Как передает корреспондент агентства , в Минобразе Крыма считают, что нерасторопность вызвана продлением сроков получения документов на образовательную деятельность до сентября 2018 года.

«Неактивно в наше управление Рособрнадзора обращаются частные образовательные организации за получением документов о лицензировании и аккредитации. Да, срок продлен до 1 сентября 2018 года. Но, тем не менее, активная позиция частных учебных заведений для нас важна, так как это общая сфера образования Крыма», – заявила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова, уточнив, что речь не идет об «общеобразовательных школьных и дошкольных учебных учреждениях, так как они практически все» получили лицензии.

Правда, министр не смогла назвать точное количество не получивших лицензию организаций, сообщив, что цифра станет известна только после обращения их представителей в Рособрнадзор за документами, и лишь тогда «их можно считать реально существующими в образовательном и правовом поле России».

При этом не закончен процесс лицензирования и в бюджетных образовательных учреждениях.

«На сегодняшний день 80% школ имеют лицензии, и более 60 школ втянуты в процедуру аккредитации. 58% дошкольных учреждений, 34% учреждений дополнительного образования и 92% в системе профессионального образования уже имеют лицензию», – сообщила министр, пояснив, что многим из указанных организаций необходимо исправить замечания Роспотребнадзора, касающиеся материально-технической базы.

Наталья Гончарова добавила, что на капитальные и текущие ремонты образовательным организациям понадобится 1,5 млрд рублей. На данный момент в бюджете на эти цели подтверждено лишь 2/3 от общей суммы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.01.17

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