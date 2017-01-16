NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 16.01.17

В Ялте решили молиться о развитии крымских курортов

В Ялте решили молиться о развитии крымских курортов

На Крещение в Ялте отслужат молебен о развитии курортов.

Как передает корреспондент агентства , 19 января в главном туристическом городе Крыма состоится крестный ход и молебен о сохранении и развитии крымских курортов и благополучном проведении грядущего сезона.

Помощь высших сил крымским курортам, действительно, не помешает: по итогам 2016 года та же Ялта занимает лишь 10 место в рейтинге самых популярных у туристов городов России. Больше в первой десятке нет ни одного крымского города, в то время как Краснодарский край представлен 4 городами, включая неморской Краснодар.

Даже в спецрейтинге самых популярных у иностранцев российских курортов на новогодние праздники Ялта занимает всего лишь 3 место, опять же пропуская вперед краснодарских конкурентов – Сочи и Геленджик. Других крымских городов в топовой пятерке снова нет.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 16.01.17

Срочно нужны чиновники: администрация Феодосии опубликовала длинный список плохо оплачиваемых вакансий. / «Доскакались»: в Севастополе уволят главного дорожника. За отсутствие дорог. / Чиновники: в Крыму ни одна школа не закрыта из-за холода. Крымчане: жалуемся, но получаем лишь «холодные» ответы.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter