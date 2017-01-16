В Ялте решили молиться о развитии крымских курортов

Публикации за 16.01.17

На Крещение в Ялте отслужат молебен о развитии курортов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», 19 января в главном туристическом городе Крыма состоится крестный ход и молебен о сохранении и развитии крымских курортов и благополучном проведении грядущего сезона.

Помощь высших сил крымским курортам, действительно, не помешает: по итогам 2016 года та же Ялта занимает лишь 10 место в рейтинге самых популярных у туристов городов России. Больше в первой десятке нет ни одного крымского города, в то время как Краснодарский край представлен 4 городами, включая неморской Краснодар.

Даже в спецрейтинге самых популярных у иностранцев российских курортов на новогодние праздники Ялта занимает всего лишь 3 место, опять же пропуская вперед краснодарских конкурентов – Сочи и Геленджик. Других крымских городов в топовой пятерке снова нет.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 16.01.17

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