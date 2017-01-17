Вирус косит наши ряды: в Севастополе выдвинули новую версию массовой госпитализации школьников

Публикации за 17.01.17

В Севастополе объяснили вспышку заболевания среди школьников вирусной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь с 12 на 13 января были госпитализированы шестеро учащихся одной школы: у детей наблюдалась повышенная температура, рвота, жидкий стул. Был поставлен предварительный диагноз «острая кишечная недостаточность».

Предполагалось, что дети могли отравиться школьной пищей или молочными коктейлями, принесенными с собой. Однако по предварительным данным анализы, проведенные в школьной столовой, серьезных нарушений не выявили.

Поэтому была выдвинута другая версия: у детей вирусная инфекция. «Мы сразу же заподозрили, что это не сальмонеллез и не дизентерия. Это, скорее всего, вирусная этиология, которой сейчас очень много в Севастополе и в стране», – заявила главврач городской инфекционной больницы Инга Матяж.

По ее словам, состояние госпитализированных на сегодняшний день существенно улучшилось.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 17.01.17

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