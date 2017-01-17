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Крым

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Публикации за 17.01.17

В Крыму почти в 1,5 раза увеличили расходы на развитие экономики

В Крыму почти в 1,5 раза увеличили расходы на развитие экономики

47,5 млрд рублей составили в 2016 году расходы консолидированного бюджета Крым на развитие экономики. Это на 45% больше аналогичных показателей предыдущего периода, сообщили в министерстве финансов региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 22% выросли расходы на образование, на 6% – на социальную политику, почти в 2 раза – на ЖКХ.

В целом, расходная часть крымского бюджета составила 120 млрд 416,5 млн рублей. Это почти на 28% выше расходов 2015 года, вместе с тем, бюджет освоен лишь на 93,7% от запланированного.

Собственные налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет Крыма превысили 40,4 млрд рублей, что на 11% превысило плановые показатели. Поступления из федерального бюджета составили практически 80 млрд рублей (рост – 21%).

По словам министра финансов Крыма Ирины Кивико, рост поступлений отмечен практически по всем налогам и неналоговым платежам.

В частности, доход от аренды республиканского имущества в 2016 году вырос на 38%.

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 17.01.17

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