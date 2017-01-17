Бесхозные пирсы, дамбы и набережные в Крыму становятся опасными

Публикации за 17.01.17

В Крыму озаботились поисками хозяев для 123 гидротехнических сооружений. По словам председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игоря Вайля, речь идет о пирсах, набережных, дамбах, насосных станциях и русловых прудах, которые, будучи бесконтрольными, могут стать просто опасными.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», Вайль напомнил, что в соответствии с законом о местном самоуправлении гидротехнические сооружения за свой счет должны содержать муниципальные образования. В крайнем случае, если сооружения будут признаны ненужными, их необходимо убирать. В настоящий момент за бесхозными сооружениями следят МЧС и Госкомводхоз, но денег за это не получают.

Создана межведомственная комиссия по вопросам безопасности гидротехнических сооружений на территории Крыма, она составит сводный реестр гидротехнических сооружений и передаст его в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым. Там уже разработан проект закона, который позволит ускорить процесс определения балансодержателей сооружений.

Напомним, неопределенность принадлежности пирса в Кацивели на ЮБК стала поводом для конфликта между владельцами устричной фермы и Морским гидрофизическим институтом: каждая сторона собиралась использовать его в своих целях.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.01.17

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