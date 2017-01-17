NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 17.01.17

Бесхозные пирсы, дамбы и набережные в Крыму становятся опасными

Бесхозные пирсы, дамбы и набережные в Крыму становятся опасными

В Крыму озаботились поисками хозяев для 123 гидротехнических сооружений. По словам председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игоря Вайля, речь идет о пирсах, набережных, дамбах, насосных станциях и русловых прудах, которые, будучи бесконтрольными, могут стать просто опасными.

Как передает корреспондент агентства , Вайль напомнил, что в соответствии с законом о местном самоуправлении гидротехнические сооружения за свой счет должны содержать муниципальные образования. В крайнем случае, если сооружения будут признаны ненужными, их необходимо убирать. В настоящий момент за бесхозными сооружениями следят МЧС и Госкомводхоз, но денег за это не получают.

Создана межведомственная комиссия по вопросам безопасности гидротехнических сооружений на территории Крыма, она составит сводный реестр гидротехнических сооружений и передаст его в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым. Там уже разработан проект закона, который позволит ускорить процесс определения балансодержателей сооружений.

Напомним, неопределенность принадлежности пирса в Кацивели на ЮБК стала поводом для конфликта между владельцами устричной фермы и Морским гидрофизическим институтом: каждая сторона собиралась использовать его в своих целях.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.01.17

Забыли или «забили»? В 2016 году транспортный налог не заплатили почти 11 тысяч крымчан. Налоговая предупреждает: «Возьмем имуществом!». / В Севастополе сумели справиться с одной дорожной ямой – в честь «победы» горожане предлагают увековечить Овсянникова (ФОТО). / Понабравшим кредитов физлицам хотят упростить банкротство.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter