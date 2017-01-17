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Крым

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Публикации за 17.01.17

«Вне цивилизации»: жители Евпатории перешли на резиновые сапоги, чтобы не увязнуть в грязных лужах

«Вне цивилизации»: жители Евпатории перешли на резиновые сапоги, чтобы не увязнуть в грязных лужах

Жители микрорайонов Евпатории Исмаил-бей и Спутник-1 возмущены отсутствием нормальных дорог и наличием огромных грязных луж.

Как передает корреспондент агентства , свои жалобы евпаторийцы высказали непосредственно главе администрации города Андрею Филонову, попав к чиновнику на прием.

«Если для евпаторийцев лужа во дворе – повод для недовольства, то там люди живут без нормальных дорог, уличного освещения и других благ цивилизации. Чтобы выехать в город, идут на остановку в резиновых сапогах, берут с собой вторую обувь и переобуваются на остановке, преодолев бездорожье», – сообщил у себя на странице в Facebook Андрей Филонов.

По его словам, инициативная группа жителей микрорайона Спутник-1 также пожаловалась на проблемы с уличным освещением, которые никто не может решить вот уже 7 лет, и с доступностью общественного транспорта.

«С удивлением узнал, что до сих пор не поставлен остановочный павильон. Более того, маршрутный автобус № 4 не заезжает, как было оговорено, в микрорайон. Хотя мне докладывали, что все решено и сделано», – заявил Филонов.

Учитывая количество и остроту проблем микрорайонов, глава города пообещал срочно создать комиссию, которая и займется их решением.

Евпатория, Леонид Маковецкий

Евпатория. Другие новости 17.01.17

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