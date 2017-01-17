Севастополь не справился графиком освоения средств ФЦП даже в сокращенном варианте

Публикации за 17.01.17

В 2016 году Севастополь смог освоить всего 68% бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП. И это при том, что в график ФЦП были внесены изменения, значительно снизившие запланированные объемы.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», по словам гендиректора АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» Андрея Никитченко, в 2016 году Севастополю предоставили чуть более 600 млн рублей, чиновники нашли применение лишь 411 млн.

«На начало 2016 года предполагалось, что Севастополю в рамках федеральной целевой программы будут доведены финансовые лимиты в объеме 1,5 млрд рублей. Планировалось начать проектирование таких важных объектов как канализационные очистные сооружения «Южные», седьмой этап трассы «Таврида», больницу скорой медицинской помощи, а также много объектов социальной инфраструктуры, в частности, пять детсадов, четыре школы и пять модульных врачебных амбулаторий», – рассказал Никитченко, пояснив, что уже в середине года совместный анализ дирекции по управлению ФЦП и правительства города показал: полностью освоить предполагаемые средства нереально.

Среди причин, повлекших редактирование графика и смещение сроков работ на объектах, Никитченко назвал отмену ряда конкурсов ФАСом, «работы по переносу сетей» и «причины, связанные с выделением земли».

В то же время, правительство Крыма в 2016 году в рамках ФЦП освоило 15 млрд рублей, что составило 96% от запланированного объема.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 17.01.17

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