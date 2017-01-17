Захарченко: Савченко никогда не приезжала в ЛДНР

Публикации за 17.01.17

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко опроверг слухи о том, что депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко приезжала в ДНР.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», руководители Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в Крым 16 января, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к юбилею Переяславской Рады, воссоединившей Украину с Россией.

На встрече глав непризнанных республик с журналистами в Симферополе был задан вопрос о контактах с Савченко, неоднократно собиравшейся в Донбасс.

«Мы с ней встречались единственный раз в Минске, – заявил Захарченко. – Тема беседы – обмен пленными. Мы объяснили, что главная проблема по обмену пленными лежит в Киеве. Частично этот вопрос решается, списки готовятся. Мы готовы встретиться с ней в и Луганске, и в Донецке. Но у нас должна быть уверенность, что это вопрос реально будет решаться. Мы готовы хоть с кем разговаривать, лишь бы вытащить наших ребят».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.01.17

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