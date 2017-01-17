В Севастополе разваливаются спортивные площадки – и новые тоже

Публикации за 17.01.17

Спортивные площадки в Севастополе изношены на 90%. Об этом шла речь на заседании местного отделения ОНФ.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», всего в Севастополе насчитывается 103 площадки для занятий физкультурой и спортом: 31 – в Гагаринском, 26 – в Ленинском, 24- в Балаклавском, 22 – в Нахимовском районе. При этом новые спортивные площадки, устанавливаемые на территории города, не всегда оказываются намного лучше уже изношенных.

«Быстро ломается ограждение площадок, и резиновое покрытие быстро приходит в негодность», – цитирует ForPost председателя Гагаринского муниципального совета Алексея Ярусова. В качестве примера он привел площадку на проспекте Октябрьской Революции у дома № 89, которую уже практически развалилась.

Тем не менее, в городе надеются, что чиновники Севастополя исправят ситуацию до конца 2017 года.

Напомним, после посещения форума ОНФ в республике президент России Владимир Путин поручил выделить Севастополю и Крыму дополнительные деньги на строительство спортивных площадок. Планируется, что на эти цели будет потрачено 500 млн рублей.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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