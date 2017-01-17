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Крым

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Публикации за 17.01.17

Минпром утешает: крымские цены ниже московских / А абхазские мандарины снизили стоимость корзины цитрусовых

Минпром утешает: крымские цены ниже московских А абхазские мандарины снизили стоимость корзины цитрусовых

Ценовая ситуация на рынке продовольственных товаров в Крыму стабильна, а некоторые продукты даже подешевели. Об этом заявил заместитель министра промышленной политики и торговли РК Ян Латышев, комментируя динамику цен на продовольствие в конце 2016 года.

Как передает корреспондент агентства , в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем группа «продовольственные товары» в целом по Российской Федерации подорожала на 0,6%, в Крыму – на 0,4%, в Москве – на 0,5%.

Перед новым годом в Крыму отмечена дефляция по товарной группе «фрукты и цитрусовые» (-6,7%), скорее всего, благодаря наплыву абхазских мандаринов. Подешевели сахар (-3,2%), макароны и крупы (-2,5%), мука (-0,2%), хлеб и хлебобулочные изделия (-0,2%). Немного снизились потребительские цены на масло подсолнечное, говядину на кости, соль, капусту белокочанную и морковь.

Сезонный рост цен зарегистрирован на овощи (+11%), яйца (+2,5%), молоко и молочную продукцию (+1,7%). На рынке «Привоз» розничная цена белокочанную капусту состаляет 20 руб/кг, цветную – 150, лук и морковь – 17-25.

По словам замминистра, аналогичная ситуация с динамикой цен на продовольствие прослеживалась также в Краснодарском крае и Ростовской области. По данным Росстата, в декабре 2016 года условный минимальный набор продуктов в Крыму в расчете на 1 человека стоил 3 тыс 871 руб, в Краснодарском крае и в Москве стоимость такого набора была выше, чем в Крыму – соответственно на 0,8% и 14,9%.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.01.17

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