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Крым

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Публикации за 17.01.17

Опять виноваты технологии? В Севастополе рассыпаются не только дороги, но и парапеты (ФОТО)

Опять виноваты технологии? В Севастополе рассыпаются не только дороги, но и парапеты (ФОТО)

В Севастополе рассыпался новый парапет у памятника Сенявину: не выдержал морозов.

Как передает корреспондент агентства , спустя год после замены конструкция разрушилась. Специалисты считают, что при установке парапета не была выполнена гидроизоляция: теперь камень набирает влагу, которая при замораживании разрушает камень. Парапет рассыпается буквально на куски.

Новый День: Опять виноваты технологии? В Севастополе рассыпаются не только дороги, но и парапеты (ФОТО)

В настоящее время контрольно-счётная палата города проверяет эффективность расходования бюджетных средств, потраченных на реконструкцию территории вокруг памятника. Проверка должна закончиться до конца февраля, заключение будет передано в городскую прокуратуру, сообщает пресс-служба Заксобрания города.

Уже установлено, что прочность материала нового парапета, на который потратили почти 2 млн рублей, существенно уступает прежнему, а влагопроницаемость его выше, что снижает срок эксплуатации камня.

Новый День: Опять виноваты технологии? В Севастополе рассыпаются не только дороги, но и парапеты (ФОТО)

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 17.01.17

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