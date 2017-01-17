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Крым

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Публикации за 18.01.17

Эксперты: рост турпотока в Крыму зависит от решения транспортной проблемы

Эксперты: рост турпотока в Крыму зависит от решения транспортной проблемы

Эксперты увидели позитивную динамику в 2016 году, но отмечают факторы, мешающие развитию туризма на полуострове.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», численность туристов, отдохнувших в Крыму в минувшие новогодние каникулы, по различным оценкам, варьируется от 80 до 100 тысяч человек. Региональное министерство курортов и туризма сообщает о 87,1 тысячи человек. Отраслевые эксперты объясняют разницу тем, что, возможно, в статистике не учтены отдыхающие в частном секторе.

«Вопреки негативным прогнозам, турпоток в Крыму на новогодние праздники удвоился по сравнению с прошлогодним. При этом достичь уровня 2015 года (200 тысяч отдыхающих) все же не удалось. В 2016 году падение турпотока почти на 80% было связано с постоянными отключениями электроэнергии, что привело к массовому отказу от отдыха в регионе. Сейчас ситуация с энергообеспечением полуострова стабилизируется, и в ближайшие два года проблема будет решена полностью за счет присоединения газотранспортной системы Крыма к материковой части РФ», – говорит председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова. По ее словам, многие игроки рынка постепенно переориентируются на внутренний туризм, разрабатывают все больше специальных программ на новогодние праздники – как в отелях, так и в санаториях. И это отчасти способствует росту турпотока.

Растут и показатели самостоятельного туризма, чему помогает развитие интернет-технологий в турбизнесе. Появляются новые специализированные сервисы, среди которых не только агрегаторы авиабилетов и отелей, но и профильные ресурсы для желающих отправиться в оздоровительный тур. Например, местный ресурс, посвященный празднованию Рождества, собрал более 100 предложений отелей и санаториев, а также развлекательные программы различных муниципалитетов.

Дальнейшее развитие туристической отрасли Крыма, отмечают эксперты, прежде всего, зависит от решения транспортной проблемы – ввода в эксплуатацию Керченского моста, автомобильное движение по которому должно открыться в 2018 году, а железнодорожное – в 2019 году. При этом необходимо привести в порядок инфраструктуру курортов полуострова, повысить качество туристических услуг, инвестировать в модернизацию и строительство новых объектов как гостиничных, так и санаторно-курортных комплексов.

Москва, Галия Шакирова

Москва. Другие новости 18.01.17

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