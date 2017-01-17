Ярош способствовал переходу Крыма в Россию

Публикации за 17.01.17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переход Крыма под юрисдикцию России спровоцировал экс-лидер запрещенного в РФ Правого сектора Дмитрий Ярош.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время пресс-конференции, состоявшейся в Москве, главе МИД РФ предложили указать, где в Минских соглашениях и Будапештском меморандуме написано, что Россия должна защищать русскоязычных в Крыму и Донбассе. Лавров ответил: «единственное, чего нет в Будапештском протоколе, это обязанности России или кого-либо еще соглашаться с результатами антиконституционного вооруженного государственного переворота. С результатами переворота, авторы которого первой своей акцией провозгласили борьбу с русским языком и русскими в Крыму».

Глава МИД напомнил: Ярош неоднократно призывал уничтожить или изгнать русских из Крыма. «С такими политическими изменениями в Украине под руководством такого рода деятелей никто не обязался соглашаться».

Лавров подчеркнул, что украинские путчисты сами грубейшим образом нарушили положения Будапештского протокола, подорвав договоренности между оппозицией и Януковичем от 20 февраля 2014 года, и оказались не в состоянии обеспечить формирование новой власти «национального единства» под гарантии Франции, Польши и Германии.

Что же касается Минских соглашений, отметил глава МИД, у России нет каких-либо намерений их переписывать.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 17.01.17

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