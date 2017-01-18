Да пусть забирают! В Раде Украины предложили отказаться от Крыма

Публикации за 18.01.17

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что киевские власти смогут вернуть Донбасс, но для этого нужно отказаться от Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Савченко считает:

«сколько бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки» политики и депутаты, от Крыма придется отказаться.

«Крым – это очередное Приднестровье. Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, они (власти Украины – ред.) оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь <…> Это не две недели и не два месяца, но это война», – цитирует Савченко РИА «Новости».

«Оптимальным вариантом» мирного решения вопроса Савченко считает договоренность по Крыму и Донбассу между Россией и Западом. По ее словам, Украина в этих переговорах участвовать не будет, поскольку политически «несамостоятельна».

Напомним, накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поставил пред подчиненными две задачи: вернуть в наступившем году Донбасс, а за ним и Крым. В частности, украинский министр потребовал от силовиков «выйти на признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыму» и взять её под контроль. Как именно это сделать, Аваков предпочел не уточнять, лишь заявил, что это надо сделать в течение 2 недель после разработки плана границы.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.01.17

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