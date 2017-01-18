NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 18.01.17

Да пусть забирают! В Раде Украины предложили отказаться от Крыма

Да пусть забирают! В Раде Украины предложили отказаться от Крыма

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что киевские власти смогут вернуть Донбасс, но для этого нужно отказаться от Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Савченко считает:

«сколько бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки» политики и депутаты, от Крыма придется отказаться.

«Крым – это очередное Приднестровье. Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, они (власти Украины – ред.) оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь <…> Это не две недели и не два месяца, но это война», – цитирует Савченко РИА «Новости».

«Оптимальным вариантом» мирного решения вопроса Савченко считает договоренность по Крыму и Донбассу между Россией и Западом. По ее словам, Украина в этих переговорах участвовать не будет, поскольку политически «несамостоятельна».

Напомним, накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поставил пред подчиненными две задачи: вернуть в наступившем году Донбасс, а за ним и Крым. В частности, украинский министр потребовал от силовиков «выйти на признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыму» и взять её под контроль. Как именно это сделать, Аваков предпочел не уточнять, лишь заявил, что это надо сделать в течение 2 недель после разработки плана границы.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.01.17

«Крым – пуп Земли»: У Обамы заявили, что как могли спасали мир от «зелёных человечков». «А как хорошо было при Медведеве!». / Эксперты: рост турпотока в Крыму зависит от решения транспортной проблемы. / 18 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter