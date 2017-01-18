Севастопольские заказчики «спелись» с недобросовестными подрядчиками

Публикации за 18.01.17

ООО «МобильСтрой», проводившее ремонт нескольких участков Фиолентовского шоссе в Севастополе, нарвалось на уголовное дело.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», подрядчик, получив деньги от заказчика, которым выступило ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», не удосужился провести работы в полном объеме, а ГКУ уже успело принять работу.

Речь идет об участках трассы от улицы Вакуленчука до Камышового шоссе и от улицы Вакуленчука до проспекта Столетовский.

«Работы по контракту на указанных объектах подтверждены актами о приемке работ, подписанными заказчиком и должностным лицом подрядчика, за что ему перечислены более 2,2 млн рублей. Однако согласно выводу экспертного заключения объем работ, фактически выполненных подрядчиком, не соответствует объемам, указанным в актах. Стоимость невыполненных работ по контракту составляет 1 млн 140 тыс рублей», – сообщили в следственном управлении Следственного Комитета России по Севастополю.

Примечательно, что недоработку обнаружил не заказчик, подписавший акт о приемке работ, а прокуратура Гагаринского района, проверяя законность использования бюджетных денег.

Сейчас правоохранители проводят следствие, чтобы выяснить все обстоятельства ситуации. Уголовное дело возбуждено по статье «злоупотребление полномочиями».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 18.01.17

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