NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 18.01.17

Севастопольские заказчики «спелись» с недобросовестными подрядчиками

Севастопольские заказчики «спелись» с недобросовестными подрядчиками

ООО «МобильСтрой», проводившее ремонт нескольких участков Фиолентовского шоссе в Севастополе, нарвалось на уголовное дело.

Как передает корреспондент агентства , подрядчик, получив деньги от заказчика, которым выступило ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», не удосужился провести работы в полном объеме, а ГКУ уже успело принять работу.

Речь идет об участках трассы от улицы Вакуленчука до Камышового шоссе и от улицы Вакуленчука до проспекта Столетовский.

«Работы по контракту на указанных объектах подтверждены актами о приемке работ, подписанными заказчиком и должностным лицом подрядчика, за что ему перечислены более 2,2 млн рублей. Однако согласно выводу экспертного заключения объем работ, фактически выполненных подрядчиком, не соответствует объемам, указанным в актах. Стоимость невыполненных работ по контракту составляет 1 млн 140 тыс рублей», – сообщили в следственном управлении Следственного Комитета России по Севастополю.

Примечательно, что недоработку обнаружил не заказчик, подписавший акт о приемке работ, а прокуратура Гагаринского района, проверяя законность использования бюджетных денег.

Сейчас правоохранители проводят следствие, чтобы выяснить все обстоятельства ситуации. Уголовное дело возбуждено по статье «злоупотребление полномочиями».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 18.01.17

Новейший МиГ-35 презентуют до конца месяца (ВИДЕО). Государственные испытания намечены на февраль. / В Европе требуют вернуть скифское золото в Крым. / СМИ: Москва и Кишинев совершили прорыв в отношениях. Россия одержала внешнеполитическую победу.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter