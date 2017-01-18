Обиделись: в Севастополе назвали крымскую дирекцию ФЦП бесполезной и отозвали своего представителя

Публикации за 18.01.17

Врио губернатора Дмитрий Овсянников решил отозвать представителя Севастополя из наблюдательного совета АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

Как уже сообщал «Новый День», накануне генеральный директор Дирекции Андрей Никитченко сообщил, что в 2016 году Севастополь смог освоить всего 68% бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП. И это при том, что в график ФЦП были внесены изменения, значительно снизившие запланированные объемы. Ранее Никитченко раскритиковал и действия правительства Севастополя по подготовке бизнес-плана развития гражданского аэропорта «Бельбек».

И вот сегодня выяснилось, что АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» – абсолютно бесполезная структура. По крайне мере, так считает Дмитрий Овсянников. Позиция официальная – об этом всем рассказывает пресс-служба градоначальника.

«У севастопольских чиновников сложилось мнение о Дирекции, как об очень дорогом аутсорсинге Минэкономразвития РФ, который при этом абсолютно неэффективен», – цитируют свой источник в правительстве города «Примечания». Из чего можно сделать вывод, что позицию чиновников уже поддержали в определенных бизнес-кругах и Законодательном собрании Севастополя.

Особо подчеркивается, что содержание Дирекции требует значительных денежных средств: только на зарплату в 2017 году выделяется более 119 млн рублей. Правда, не совсем понятно, почему расходы на АНО беспокоят правительство Севастополя – городской бюджет в финансировании дирекции не участвует, при этом сами чиновники не могут справиться с выделяемыми городу в рамках ФЦП средствами: из планируемых на 2016 год 1,5 миллиардов применение нашли лишь 411 миллионам. Впрочем, врио губернатора перекладывает вину за это на Дирекцию: результаты деятельности, показанные Дирекцией, «не принесли ожидаемой пользы для достижения целей и задач развития Севастополя», – озвучивают мнение градоначальника в пресс-службе городского правительства.

Кстати, в управе даже не смогли точно сказать, кто представляет интересы Севастополя в наблюдательном совете Дирекции: Овсянников направлял в АНО письмо о включении в набсовет своего зама Дмитрия Гладского, однако в правительстве не знают, был ли он принят.

Однако главная претензия к крымским кураторам ФЦП касается аэропорта Бельбек.

В августе 2016 года Дмитрий Овсянников заявил, что в Севастополе будет свой гражданский аэропорт. Возражения крымского правительства, указывавшего на неэффективность этого амбициозного проекта, только распаляли: врио губернатора продолжал настаивать на проекте, но не смог защитить его в Москве. И 1,7 млрд рублей ФЦП, выделенных на Бельбек, ушли в столицу Крыма в качестве взноса Севастополя в уставный капитал международного аэропорта Симферополь.

Теперь выяснилось, что и в этом «провале» виновата Дирекция:

«От них не поступало никаких предложений, методической помощи или конструктивных комментариев по такому важному объекту федеральной целевой программы», – жалуется Овсянников.

В АНО называют другую причину: «Они не смогли защитить свою стратегию перед правительством России, а самое главное, что не смогли привлечь частный капитал для соинвестирования», – говорит Никитченко.

Напомним, что автономная некоммерческая организация «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» была создана ровно год назад распоряжением правительства Российской Федерации №19-р. Задачей Дирекции является оказание методической помощи в реализации ФЦП. В частности, она должна заниматься мониторингом, оценкой эффективности работ на всех объектах, которые предусмотрены федеральной целевой программой, а также выявлением «узких мест» и разработкой способов решения возникающих проблем в Республике Крым и Севастополе.

Севастополь, Илья Пелехов

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