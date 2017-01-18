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Крым

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Публикации за 18.01.17

В Крыму зарегистрировано более 300 случаев гриппа

В Крыму зарегистрировано более 300 случаев гриппа

В Крыму зафиксировали распространение заболеваемости гриппом и ОРВИ: лидирует Севастополь.

Как передает корреспондент агентства , на полуострове лабораторно подтверждено 311 случаев заражения гонконгским гриппом. В республике также отмечается рост уровня заболеваемости ОРВИ, в том числе среди детей в возрасте до 2 лет на 13,6%, от 3 до 6 лет на 15,7 %, 7-14 лет на 11,2%, среди взрослого населения – на 25,7%.

По данным регионального Роспотребнадзора, в целом в республике заболеваемость ниже эпидемического порога на 2,8%, показатели превышены только в Севастополе – на 35,7%. Специалисты предупреждают: грипп опасен, прежде всего, развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов. Медики призывают заболевших не заниматься самолечением, а своевременно обращаться за квалифицированной помощью.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 18.01.17

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