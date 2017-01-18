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Публикации за 18.01.17

Власти Симферополя будут решать, какой литературой можно торговать перед ДК профсоюзов

Власти Симферополя будут решать, какой литературой можно торговать перед ДК профсоюзов

Книжную ярмарку в Симферополе решили преобразовать в Литературный сквер. Правда, все продавцы в красивых павильонах не поместятся, поэтому администрация города выберет литературу по своему вкусу

Как передает корреспондент агентства , после многолетних обсуждений судьбы книжной ярмарки в Симферополе, горадминистрация, кажется, решилась что-то изменить.

Власти города совместно с коллегами и кураторами Симферополя – представителями правительства Санкт-Петербурга рассматривают варианты преобразования неприглядной книжной ярмарки на площади перед Дворцом культуры профсоюзов (ДКП) в Литературный сквер.

Предполагается, что там разместятся торговые точки – малые архитектурные формы. Право торговать нужно будет заслужить: «Безусловно, будет произведен дифференцированный конкурсный отбор. Право на осуществление торговли получат социально ответственные лица, которые исправно платят налоги и ведут работы по благоустройству территории городского округа», – пообещал глава Симферопольской администрации Геннадий Бахарев.

Напомним, книжная ярмарка существует в виде рядов собираемых на выходные палаток около 30 лет – с тех пор, как стали массово издаваться детективы, дамские романы, мемуары политиков и прочая ранее дефицитная литература. Много лет ярмарка работала в непосредственной близости от железнодорожного вокзала. Пассажиры, скучающие в ожидании поезда, пополняли ряды покупателей. Десять лет назад ярмарку выжило руководство эвакоприемника «Артека», на ступенях которого шла торговля. Полторы сотни видавших виды палаток переместились на неухоженные аллеи.

Выгнать ярмарку с теперешнего места пыталось руководство Федерации независимых профсоюзов Крыма, когда ему казалось, что ДКП возродится, и многочисленной публике, пришедшей туда на массовые мероприятия, понадобится дополнительная площадь. Видимо, с этими планами покончено.

Минэкономразвития тоже пыталось получить эту площадку – под ситилайты с рекламой, которую оплатят те, кому будет указано, – в рамках освоения денег, выделенных на поддержку предпринимательства.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 18.01.17

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