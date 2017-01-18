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Крым

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Публикации за 18.01.17

В Симферополе квартирный вор обеспечил себя жильём на шесть лет

В Симферополе квартирный вор обеспечил себя жильём на шесть лет

В Симферополе правоохранители задержали серийного домушника.

Как передает корреспондент агентства , 42 -летний крымчанин, раннее судимый за имущественные преступления, в течение прошлого года ограбил более 25 квартир. Из домовладений злоумышленник похищал все ценное, что можно было вынести: деньги, ювелирные изделия и бытовую технику. Вор проникал в дома, на окнах которых не было решеток. В основном, на «дело» отправлялся днем, когда хозяева были на работе.

Большую часть похищенных вещей полицейские изъяли в ходе обыска по месту жительства задержанного. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 18.01.17

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