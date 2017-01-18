Севастопольцам приходится самим выкладывать тротуары – дорожники сбежали (ФОТО)

Публикации за 18.01.17

В Севастополе горожане самостоятельно выкладывают плитку возле своих домов, потому что дорожников и след простыл.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», подрядчики начали благоустройство придомовой территории по улице Генерала Острякова – 138 ещё в ноябре, работы по укладке плитки должны были закончиться к новому году. Во дворе рабочие сняли старое покрытие, установили бордюры и засыпали территорию песком, а вот до плитки дело не дошло, её просто бросили во дворе. В январе рабочие так и не появились на объекте. Чтобы не ходить по песку, который после снега и дождей превратился жижу, жильцы многоэтажки самостоятельно выложили дорожки, ведущие к дому.

По словам местных жителей, аналогичная ситуация с «бесхозной» плиткой и на улице Силаева.

«Ужас, что творится. А когда был снег и гололед, вообще еле передвигались и пешеходы, и машины. Грязь сейчас во время дождей кошмарная. Дойти до остановки в 6.30 утра по темноте –целый квест», – пишет в социальной сети жительница Севастополя. Другие же отмечают, что такая ситуация не только с пешеходными дорожками, но и на автодороге, которую, кстати, тоже должны были отремонтировать. «Да, иногда там на работу проезжаю, думаю, как там люди ещё митинг не устроили. Там ездить и ходить не возможно», – недоумевает крымчанин.

В управлении по эксплуатации объектов городского хозяйства комментировать ситуацию не стали, правда, обещали разобраться, но не уточнили когда.

Фото из социальных сетей

Севастополь, Анастасия Зук

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