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Крым

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Публикации за 18.01.17

Севастопольцам приходится самим выкладывать тротуары – дорожники сбежали (ФОТО)

Севастопольцам приходится самим выкладывать тротуары – дорожники сбежали (ФОТО)

В Севастополе горожане самостоятельно выкладывают плитку возле своих домов, потому что дорожников и след простыл.

Новый День: Севастопольцам приходится самим выкладывать тротуары – дорожники сбежали (ФОТО)

Как передает корреспондент агентства , подрядчики начали благоустройство придомовой территории по улице Генерала Острякова – 138 ещё в ноябре, работы по укладке плитки должны были закончиться к новому году. Во дворе рабочие сняли старое покрытие, установили бордюры и засыпали территорию песком, а вот до плитки дело не дошло, её просто бросили во дворе. В январе рабочие так и не появились на объекте. Чтобы не ходить по песку, который после снега и дождей превратился жижу, жильцы многоэтажки самостоятельно выложили дорожки, ведущие к дому.

Новый День: Севастопольцам приходится самим выкладывать тротуары – дорожники сбежали (ФОТО)

По словам местных жителей, аналогичная ситуация с «бесхозной» плиткой и на улице Силаева.

«Ужас, что творится. А когда был снег и гололед, вообще еле передвигались и пешеходы, и машины. Грязь сейчас во время дождей кошмарная. Дойти до остановки в 6.30 утра по темноте –целый квест», – пишет в социальной сети жительница Севастополя. Другие же отмечают, что такая ситуация не только с пешеходными дорожками, но и на автодороге, которую, кстати, тоже должны были отремонтировать. «Да, иногда там на работу проезжаю, думаю, как там люди ещё митинг не устроили. Там ездить и ходить не возможно», – недоумевает крымчанин.

В управлении по эксплуатации объектов городского хозяйства комментировать ситуацию не стали, правда, обещали разобраться, но не уточнили когда.

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 18.01.17

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