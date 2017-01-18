В Крыму собираются запретить целлофановые пакеты

Публикации за 18.01.17

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма намерено инициировать запрет на использование целлофановых пакетов в торговле.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в первую очередь, это связано с санитарным состоянием полуострова: целлофановые пакеты повсюду – на обочинах дорог и деревьях.

«Мы планируем провести встречу с руководителями торговых сетей и обсудим вопрос о переходе с полиэтиленовых пакетов на бумажные», – заявил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев. По его словам, после того, как вопрос будет решён на местном уровне, ведомство намерено инициировать практику использования бумажных пакетов по всей России.

Симферополь, Анастасия Зук

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