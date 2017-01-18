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Крым

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Публикации за 18.01.17

В Крыму собираются запретить целлофановые пакеты

В Крыму собираются запретить целлофановые пакеты

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма намерено инициировать запрет на использование целлофановых пакетов в торговле.

Как передает корреспондент агентства , в первую очередь, это связано с санитарным состоянием полуострова: целлофановые пакеты повсюду – на обочинах дорог и деревьях.

«Мы планируем провести встречу с руководителями торговых сетей и обсудим вопрос о переходе с полиэтиленовых пакетов на бумажные», – заявил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев. По его словам, после того, как вопрос будет решён на местном уровне, ведомство намерено инициировать практику использования бумажных пакетов по всей России.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 18.01.17

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