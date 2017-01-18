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Крым

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Публикации за 18.01.17

Феодосия: дворники будут ездить бесплатно, а самовольная канализация потечет вспять

Феодосия: дворники будут ездить бесплатно, а самовольная канализация потечет вспять

Администрация Феодосии ищет новые формы привлечения рабочей силы на не очень популярные вакансии.

Как передает корреспондент агентства , в городе не хватает, например, дворников. Возможности предоставлять данной категории работников служебное жилье, как это было в советские годы, муниципалитет сейчас не имеет. Поэтому предложено для привлечения людей, живущих в окрестных поселках, освободить их от платы за проезд в автобусах. Как горадминистрация договорится об этом с перевозчиками, не сообщается. В Орджоникидзе, например, ходят микроавтобусы, число мест в которых ограничено, а стоячих пассажиров брать нельзя.

Среди других ближайших планов муниципалитета – выявление всех незаконных врезок в ливневую канализацию города и приморских поселков. Объявлено, что борьба с «самодеятельностью» будет радикальной: применят обратное тампонирование. То есть канализационные стоки, которые сейчас текут в море, потекут вспять. Такие кардинальные меры неизбежны, поскольку наибольшее число жалоб со стороны горожан и отдыхающих касаются неприятного запаха в районе городской набережной, причиной которого становятся незаконные врезки в канализационные ливнестоки.

Феодосия, речка-вонючка, текущая в море
Феодосия, речка-вонючка, текущая в море

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 18.01.17

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