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Крым

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Публикации за 19.01.17

Крымские налоговики не могут справиться со спекулянтами

Крымские налоговики не могут справиться со спекулянтами

Крымская налоговая не может повлиять на политику ценообразования спекулянтов: в службе отслеживают скачки цен на продукты, однако побороть такую тенденцию не способны.

«Мы можем проверить, если человек увеличил наценку, попало ли это увеличение наценки в выручку. Это мы, конечно, отслеживаем. Что же касается влияния на цену, то в рамках законодательства это не представляется возможным именно с точки зрения налогового кодекса», – пояснил глава крымского УФНС Роман Наздрачев.

Как передает корреспондент агентства , Наздрачев подчеркнул, что лишнего спекулянтам служба заработать все равно не дает: «Мы, в принципе, видим, кто это делает. Как правило, это те люди, которые работают в открытую и сознательно увеличивают цену. Понятное дело, в большей части она подпадает под налогообложение, и с этих сумм налоги, конечно же, платятся», – отметил глава крымской налоговой.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно поручал органам власти республики пресекать случаи спекуляции на продуктовом рынке. Намного чаще с таким явлением можно столкнуться в прибрежных городах и поселках. К примеру, в ноябре 2016 года цены на продукты в Алуште оказались выше среднекрымских на 26,2%.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.01.17

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