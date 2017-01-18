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Крым

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Публикации за 18.01.17

«Тихой» больше не будет: в заповедной бухте Крыма откроют парк отдыха

«Тихой» больше не будет: в заповедной бухте Крыма откроют парк отдыха

В министерстве экологии и природных ресурсов Крыма заявили о намерении создать парк отдыха в Тихой бухте.

Как передает корреспондент агентства , в феврале будет объявлен конкурс на реализацию проекта.

«Мы с Общественной палатой Крыма и администрацией Феодосии разрабатываем проект под названием «Хамелеон» с размещением ландшафтно-рекреационного парка», – рассказал министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев. Он отметил, что с отдыхающих будет взиматься плата за посещение парка и пользование инфраструктурой.

Напомним, в прошлом году в Тихой бухте неоднократно пытались ввести платные услуги. Предполагалось, что управляющая компания будет собирать средства за стоянку автомобилей в специально отведенных местах (100 рублей в сутки), за установку палатки (от 90 до 150 рублей в сутки) и за пребывание людей на отдыхе более суток (90 рублей с человека в сутки). Однако желающих взять заповедую зону в управление так и не нашлось.

Помимо парка «Хамелеон» в этом году минприроды собирается открыть на полуострове три новых заповедника: ботанический заказник под Бахчисараем, геологический заказник в селе Морское, а также ландшафтный заказник в Кировском районе. Общая площадь трёх заповедных территорий составит 630 гектаров.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 18.01.17

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