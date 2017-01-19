Из Крыма на Украину, бросив документы, пытался сбежать вор

Публикации за 19.01.17

На границе России и Украины задержали гражданина РФ, который находится под следствием.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», мужчина пытался пересечь государственную границу в обход пункта пропуска «Джанкой».

При себе у задержанного документов не оказалось. При этом пограничники выяснили, что 31-летний россиянин с декабря прошлого года находится под домашним арестом за совершение кражи.

Беглец задержан и передан правоохранителям для применения к нему более строгой меры пресечения, сообщили в пресс-службе ФСБ Крыма.

Теперь крымчанину грозит дополнительный срок за «Покушение на незаконное пересечение государственной границы России».

Отметим, санкция этой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 19.01.17

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