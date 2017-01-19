В Керчи нашли фрагменты барельефа Богородицы с младенцем (ФОТО)

Публикации за 19.01.17

В Керченской крепости археологи нашли части барельефа Девы Марии с младенцем на руках.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», интересная находка была обнаружена во время осмотра территории одного из сооружений в крепости. «Там, где фрагменты нашли, в начале прошлого века было кладбище, а при нем – храм», – сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Предполагается, что барельефу более ста лет, однако её точный возраст определит дополнительная экспертиза.

Фото пресс-службы музея-заповедника

Керчь, Анастасия Зук

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