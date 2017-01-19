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Крым

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Публикации за 19.01.17

В Крыму «забанят» очередного подрядчика за протекающую крышу центра культуры

В Крыму «забанят» очередного подрядчика за протекающую крышу центра культуры

Очередную фирму отправят в «черный список» подрядчиков Крыма за некачественный капитальный ремонт кровли в Ялтинском центре культуры.

Как передает корреспондент агентства , после проведения работ ООО «Крымстроймонтаж» на крыше здания, сотрудники учреждения вынуждены выносить протекшую в помещения центра воду ведрами.

При этом ремонта кровли в центре ждали несколько десятков лет.

«Подписание актов выполненных работ первоначально было намечено на 1 мая 2016 года. Однако до сих пор контракт не закрыт, подрядной организации не выплачены средства в полном объеме, так как у заказчика и сотрудников центра остались замечания – до проведения капитального ремонта кровля текла в 16-ти местах, а на сегодняшний день, к сожалению, все еще не устранена течь над большим залом и гримерными», – сообщается на официальном сайте администрации Ялты.

Сейчас большой зал центра закрыт, так как его эксплуатация в условиях протечки крыши является опасной. Всю технику заворачивают в полиэтиленовую пленку, а за состоянием помещения постоянно следят несколько человек.

«Дежурные вахтеры знают, что ночью нужно встать, вылить ведра, если идет дождь. Все уборщицы в первый час работы должны прийти в большой зал, вынести воду и вытереть пол. Электрик постоянно заходит, проверяет, чтобы нигде не было замыканий», – рассказала директор Ялтинской централизованной клубной системы Елена Беляева.

Из-за закрытого зала репетиции творческих коллективов проходят в неподходящих условиях: например, местные артисты цирка занимаются в холле или классах.

Городские власти намерены подать в суд на подрядчика, пообещав, что больше его к подобным работам на территории города не допустят. Для завершения ремонта кровли планируют найти другую организацию.

Как уже сообщал , в декабре 2016 года в правительство Крыма поступило множество жалоб от крымчан на протекающие крыши в домах, в чем оказались виноваты подрядчики, поздно приступившие к проведению капитального ремонта. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости включения таких организаций в список недобросовестных подрядчиков и принятия к ним мер со стороны прокуратуры.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.01.17

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