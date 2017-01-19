Полиция Севастополя потребовала мыть пол в ее помещениях по определенной методике / Наличие мерного стакана обязательно

Публикации за 19.01.17

Управление МВД Севастополя блеснуло знанием техники мытья полов, но в химии сплоховало.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», антимонопольная служба по Республике Крым и городу Севастополь (ФАС) отменила итоги конкурса на оказание клининговых услуг – проще говоря, организации уборки помещений и прилегающих территорий объектов севастопольского УМВД.

В конкурсной документации были даны очень подробные требования к мытью полов. Приступая к процессу, уборщик служебных помещений обязательно должен иметь перчатки резиновые, предупредительные знаки, тележку двухведерную с отжимом, флаундер в комплекте (МОП – сменная насадка для влажной уборки, флаундер – держатель для МОПа, рукоятка для флаундера), мерный стакан, ведро обыкновенное, губку абразивную, моющее средство.

Процесс мытья описывается инструкцией, состоящей из 12 пунктов, среди них: установить предупредительные знаки, мыть пол, используя метод «восьмерки», мыть пол рядом с плинтусом, размещая МОП параллельно плинтусу (двигаться по параллели), при мойке плинтусов, ножек мебели и т.п. абразивной губкой использовать ведро обыкновенное с приготовленным моющим раствором. По окончанию мытья пола оставлять его по возможности сухим.

Индивидуальный предприниматель, пожаловавшийся в ФАС, посчитал такие требования чрезмерными. Антимонопольщики с ним не согласились: Законом о контрактной системе не запрещено устанавливать требования к технологии оказания услуг, при условии, что такие требования не приведут к ограничению количества участников. В ФАС сочли, что мыть пол методом восьмерки может любой.

Прокололся проводивший конкурс «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Севастополю» на другом: слишком подробно описан противогололедный материал: сколько частиц какого размера в нем должно быть, указано, что влажность, не должна превышать 5%, массовая доля нерастворимых в воде веществ – не более 2,5%. Такого может не оказаться в наличии.

К тому же, отмечают в ФАС, при описании объекта закупки использовались слова «не хуже» при определении показателя уровня рН, при этом заказчик не указывает, какое значение для него является «лучше» или «лучшим». Кроме того, при описании показателей заказчиком используются такие слова как «около», «в пределах».

Нашлись и другие признаки состава административного правонарушения, за совершение которого предусмотрена административная ответственность.

Протоколы рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе предписано отменить, виновных привлечь к админ ответственности, конкурс провести заново.

Для справки: на данные клининговые услуги из федерального бюджета выделено 6 млн руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 19.01.17

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