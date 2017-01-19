Плюс 6 в воде, минус 4 на берегу: в Керчи празднуют Крещение (ФОТО)

Публикации за 19.01.17

В Керчи отмечают Крещение: в старейшем православном храме Крыма – соборе Иоанна Предтечи состоялось праздничное богослужение.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», несмотря на будний день, освятить воду пришли несколько сотен керчан.

После окончания службы верующие совершили Крестный ход.

На набережной самые сильные духом по традиции искупались в Чёрном море. Среди смельчаков оказались люди разного возраста. Отметим, что сегодня в городе – 4 градуса мороза. Температура воды в море – плюс 6.

В целях безопасности на набережной дежурила бригада скорой помощи. Совершать омовения помогали сотрудники МЧС.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 19.01.17

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