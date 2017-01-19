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Крым

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Публикации за 19.01.17

Плюс 6 в воде, минус 4 на берегу: в Керчи празднуют Крещение (ФОТО)

Плюс 6 в воде, минус 4 на берегу: в Керчи празднуют Крещение (ФОТО)

В Керчи отмечают Крещение: в старейшем православном храме Крыма – соборе Иоанна Предтечи состоялось праздничное богослужение.

Как передает корреспондент агентства , несмотря на будний день, освятить воду пришли несколько сотен керчан.

Новый День: Плюс 6 в воде, минус 4 на берегу: в Керчи празднуют Крещение (ФОТО)

После окончания службы верующие совершили Крестный ход.

Новый День: Плюс 6 в воде, минус 4 на берегу: в Керчи празднуют Крещение (ФОТО)

На набережной самые сильные духом по традиции искупались в Чёрном море. Среди смельчаков оказались люди разного возраста. Отметим, что сегодня в городе – 4 градуса мороза. Температура воды в море – плюс 6.

Новый День: Плюс 6 в воде, минус 4 на берегу: в Керчи празднуют Крещение (ФОТО)

В целях безопасности на набережной дежурила бригада скорой помощи. Совершать омовения помогали сотрудники МЧС.

Новый День: Плюс 6 в воде, минус 4 на берегу: в Керчи празднуют Крещение (ФОТО)

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 19.01.17

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